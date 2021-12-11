هزة أرضية بقوة 3.3 درجات في المغرب

2021/12/11 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية، بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم رختر، مساء أمس الجمعة، في إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة ليلا و52 دقيقة و 52ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 29 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.555 درجة شمالا، وخط الطول 3.617 درجة غربا.

المصدر: روسيا اليوم

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