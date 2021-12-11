المفارز المشتركة تلقي القبض على 17 متهماً وتضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

2021/12/11 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد، من خلال مفارزها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، من القاء القبض على 17 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 15 متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، تم القبض عليهم من قبل المفارز المشتركة المكونة من جميع الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، فيما …

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