2021/12/11 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أرسلت وزارة التخطيط، السبت، فريقاً فنياً لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الفاو الكبير.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2021)، إن "فريقا فنيا من المتابعة المركزية، نفذ زيارة ميدانية الى مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، بهدف الوقوف على نسب الانجاز والمشاكل التي تكتنف تنفيذ المشروع، بغية معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية".

وأضافت أن "زيارة الفريق تضمنت الاطلاع على سير العمل في البنى التحتية للميناء الذي يعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة، مشيرة الى إن طاقة المشروع الإستيعابية المخططة عند اكتماله تقدر بـــ (99 مليون) طن سنوياً، ليكون بذلك واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم".

وأوضحت الوزارة أنه "جرى وضع حجر الأساس لهذا المشروع في عام 2010، في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري للعراق"، مشيرة إلى إن "المشروع يعدّ نقلة نوعية في أهميته اللوجستية لربط العراق بالعالم لكونه الرابط بين الشرق والغرب، وإنشاؤه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية".

كما بينت الوزارة أن "المشروع ينفذ من قبل (شركة دايوو الكورية للهندسة والإنشاءات) وبكلفة تتجاوز (3) ترليونات دينار عراقي"، مؤكدة أن "فريق المتابعة المركزية حدد المعوقات كافة، التي تواجه المشروع وقدم التوصيات اللازمة لغرض إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط ترسل فريقاً فنياً لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط ترسل فريقاً فنياً لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).