تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -6 - عبد الحسين سلمان

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان لم يتعرف العرب على فكر ماركس, الأ من خلال مجموعة من المفكرين السوفييت في المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية , وكتب دار التقدم – موسكو / افاناسييف / ومن خلال مدرسة كادحي الشرق في موسكو MIV / والتي تشبه تقريباً اسلوب ابو هريرة و البخاري .والكتب التي شوهت فكر ماركس وصنعت منه ( لاهوت) التالية: مجموعة من المفكرين السوفييت – ترجمة فؤاد مرعي/ عدنان جاموس/ بدر الدين السباعي - المادية الديالك ......





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