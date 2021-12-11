بلينكن يجتمع مع نظرائه الأوروبيين لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن عقد يوم الجمعة اجتماعاً “مثمراً” مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث “أجرى الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول أمس، بحثوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم مع إيران) وما سنتخده في الفترة المقبلة”.

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