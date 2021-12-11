الحلبوسي والخنجر يبحثان الوضع السياسي

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر، اليوم السبت.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وشدد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية لمعالجة قضايا المناطق المحررة.

واكد أهمية توحيد الصفوف لتحقيق الأولويات الاستراتيجية في المناطق المحررة.

كما اكد على ضرورة حلحلة ملفات المغيبين وإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة.

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