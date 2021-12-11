فرنسا تعلن استعدادها لتقديم الدعم الكامل للقوات الامنية العراقية (صور)

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب قائد العمليات المشتركة

الفريق اول الركن عبد الامير كامل

عبدالله الشمري، رئيس اركان القوات

المسلحة الفرنسية الفريق اول تييري

بوركارد في مقر قيادة العمليات

المشتركة ببغداد.

وقالت قيادة العم

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