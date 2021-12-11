خبير قانوني يوضح إمكانية انضمام المرشحين المستقلين إلى كتل اخرى

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، إمكانية انضمام المرشحين المستقلين إلى كتل أخرى.

وقال التميمي في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك وتابعتها (بغداد اليوم) إن "المنع الوارد في المادة 45 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 هو منع للنائب أو الحزب أو الكيان ضمن القوائم المفتوحة الفائزة بالانتخابات من الانتقال إلى حزب أو كتلة أو ائتلاف، وهذا يعني منع الخروج من هذه الائتلافات أو الانسلاخ عنها"، مبيناً ان "الأمر لايشمل المستقلين اولا لانهم في الأساس ليسوا ضمن هذه التكتلات أو الأحزاب".

وأضاف أن "خروج النواب عن أحزاب أو كتل ليكونوا مستقلين لوحدهم ايضا لم يمنعه النص أعلاه".

وأشار التميمي إلى ان "النص القانوني أجاز التحالفات وهذا من أجل الحصول على نسبة التصويت على الحكومة، وفهو لا يعني فقدان المتحالفين لقوالبهم وهيكلياتهم فهو أشبه بالاستراتيجية المستقبلية".

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