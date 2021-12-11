بغداد اليوم تنشر توقعات الطقس في البلاد خلال الاسبوع المقبل

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد توقع المتنبئ الجوي آراس جبار أن تجتاح موجة من الأمطار مناطق ومدن إقليم كوردستان كافة إعتباراً من نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام.

وقال جبار في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، إن "المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي قوي اعتبارا من يوم الخميس المصادف 16 - 12 - 2021 يصحبها تساقط غزير للأمطار خاصة في يومي 17 - 18 من الشهر الجاري"، مبينا أن "هذا المنخفض سيتعمق ويشمل مناطق الإقليم كافة وتزداد معه نسبة تساقط الأمطار بشكل يبعث على السرور".

واضاف: "بعد هذه الموجة توقع المتنبئ الجوي قدوم كتلة هوائية باردة من "سيبيريا" إلى تركيا وشمالي إيران اعتباراً من يوم 22 ولغاية 26 من هذا الشهر تليها موجة باردة أخرى يتأثر بها الإقليم والعراق وتنخفض معها درجات إلى مستويات ملحوظة، ليبدأ مع فصل الشتاء البارد وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية".

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