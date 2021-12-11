لجنة الأمن السابقة: يوجد اكثر من 14 منطقة بصلاح الدين تسبب الخطر لديالى

2021/12/11 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السابق، عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، عن وجود 14 منطقة بصلاح الدين تسبب الخطر لمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم ) إن "هناك مناطق بديالى كالزور ومناطق بحمرين لم يتم السيطرة عليها وتحتاج عملية حقيقية لضبط الأمن بالمحافظة".

وبين أن "اكثر المناطق خطورة على ديالى هي أربعة عشر مدينة في صلاح الدين مثل مناطق (البو بكر والبوعواد)"، موضحا أن "اهاليها مازالو يقطنون صلاح الدين، وبتالي هناك معلومات تفيد بأن فيها خلايا للتنظيم الإرهابي".

وتابع: "قيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء فشلت بتأمين هذه المناطق".

وأكد أن "الوضع الأمني بديالى اليوم اكثر استقرار من الأمس بعد تغيير عدد من القادة الأمنيين".

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