2021/12/11 | 15:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية وزير الزراعة.. إقامة حفل توزيع مستلزمات دعم مربي المواشي ومنتجي الالبان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/11 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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