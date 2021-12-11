2021/12/11 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المغنية شيرين عبدالوهاب، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد ظهورها "حليقة الرأس" في حفلها الجمعة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ظهورها حليقة الرأس.. شيرين تتحدث عن "محاولة انتحار") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ظهورها حليقة الرأس.. شيرين تتحدث عن "محاولة انتحار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).