نوفاك: بدون اتفاق “أوبك+” لانهارت سوق النفط

2021/12/11 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن سوق النفط العالمية كانت ستنهار بدون اتفاق مجموعة “أوبك+”، بسبب فائض إنتاج الذهب الأسود.وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية، أشار المسؤول الكبير اليوم […]

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