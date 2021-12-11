من تناول الطعام غير الصحيّ إلى التدخين.. إليك بعض النصائح حول كيفية الإقلاع عن العادات السيئة

2021/12/11 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلنا لدينا عادات سيئة.قد تظهر بعض هذه الميول غير المرغوب فيها كثيرًا خلال العطلات المزدحمة، أو في أوقات التوتر، مثل أثناء الوباء.يقول الخبراء أن هناك مفتاحًا لكسر حلقة العادات السيئة

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