فرنسا تبدي استعدادها لدعم العراق ضمن التحالف الدولي

2021/12/11 | 16:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير كامل عبدالله الشمري، رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق اول تييري بوركارد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد.وقالت قيادة العمليات المشتركة: ان “الجانبان ناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين، … Readmore

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