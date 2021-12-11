2021/12/11 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيسي الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أنه في حال كان الطرف الآخر مصمما على رفع العقوبات المفروضة على إيران، فسيتم التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية.وخلال اجتماع مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي يكشف عن شرط للتوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية المركز الخبري الوطني.

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