2021/12/11 | 16:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 9 حالات طلاق كل 60 دقيقة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ooZn3gflwUw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 9 حالات طلاق كل 60 دقيقة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 9 حالات طلاق كل 60 دقيقة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).