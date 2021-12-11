هذا ما دار بأجتماع الهيئة السياسية للتيار الصدري مع القادة الأمنيين

2021/12/11 | 16:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني ووجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها.

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