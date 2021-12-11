متحور “أوميكرون” يدخل البحرين

2021/12/11 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، رصد فيروس كورونا (أوميكرون) النسخة المتحوّرة الجديدة من (كوفيد-19) لشخص قادم من خارج مملكة البحرين.وأوضحت الصحة البحرينيّة، انه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كافة الاجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات …

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