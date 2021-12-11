الهيئة السياسية للتيار الصدري تبحث مع قيادات أمنية 'مهمة' 3 ملفات

2021/12/11 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الهيئة السياسية للتيار الصدري، مع قيادات أمنية "مهمة"، السبت، أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (11 كانون الاول 2021)، انه "استنادا إلى توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) استضافت الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور "أحمد المطيري" مجموعة من القيادات الأمنية المهمة".

وأضافت "وناقش رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري مع القيادات الأمنية أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني، موجها بعقد اجتماعات متكررة لدراسة كافة الثغرات".

وأكد المطيري، على ضرورة "إزالة المعوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه"، مشيرا إلى "أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد".

كما دعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها، وفقا لنص البيان.

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