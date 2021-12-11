2021/12/11 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهمين بينهم مطلوبون بالدكة العشائرية في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بينهم مطلوبون بالدكة العشائرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بينهم مطلوبون بالدكة العشائرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).