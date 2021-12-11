التيار الصدري يبحث مع قيادات أمنية ملف المنافذ الحدودية

2021/12/11 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري يستضيف مجموعة من القيادات الأمنية المهمة

استنادًا إلى توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) استضافت الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور "أحمد المطيري" مجموعة من القيادات الأمنية المهمة.

وناقش رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري مع القيادات الأمنية أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني ، موجهًا بعقد اجتماعات متكررة لدراسة كافة الثغرات.

وأكد الدكتور "أحمد المطيري" على ضرورة إزالة المعوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه ، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد.

كما دعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني ، مشددًا على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها.

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