2021/12/11 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم السبت، وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة ومرضى الهيموفيليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه وصلت ادوية متنوعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه وصلت ادوية متنوعة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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