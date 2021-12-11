2021/12/11 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم السبت، وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة ومرضى الهيموفيليا.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه وصلت ادوية متنوعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة المركز الخبري الوطني.

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