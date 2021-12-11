بعد جولة ولي عهد السعودية.. توقعات بمجلس تعاون

2021/12/11 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل قمة خليجية مرتقبة هذا الشهر، أنهى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة في دول مجلس التعاون كان عنوانها الأبرز "الاقتصاد" مقارنة بتوافقات باهتة على قضايا سياسية كانت ولا تزال محل خلاف بين الجيران الخليجيين.

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