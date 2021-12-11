2021/12/11 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يستعيد معظمنا الأحداث العاصفة التي طبعت عام 2021، في الأيام الأخيرة من أفوله، كانت مرجعية الألوان العالمية "بانتون" منشغلة في أخذ قرار بشأن اللون الأكثر ملاءمة وتعبيرًا عن أحوال عام 2022.

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