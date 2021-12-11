2021/12/11 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ قرار قضائي يتعلق بحسم موضوع (252) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تباشر بتنفيذ قرار قضائي يتعلق بحسم حاويات مكدسة مخالفة للشروط في ام قصر المركز الخبري الوطني.

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