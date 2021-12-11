الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة والهيموفيليا

2021/12/11 | 16:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم السبت، وصول ادوية لعلاج الامراض النادرة ومرضى الهيموفيليا.وذكرت الوزارة في بيان، انه وصلت ادوية متنوعة من مناشئ عالمية رصينة حيث وصلت مادة Novoseven 1mg وتستعمل لعلاج ومنع النزيف للمرضى الذين لديهم مرض الهيموفيليا نوع A,B وكذلك للمرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من […]

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