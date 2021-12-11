2021/12/11 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن النصوص التي ينشرها ويقولها المفكر والباحث والأديب الهادفة والبناءة تخلق وتنمي الوعي في المجتمع وفق رؤية جديدة وفاعلة تتجاوز الواقع الثابت والجامد نحو الأفضل وخاصة حينما يكون ذلك النص يبحث في الشؤون التي تعالج السلبيات التي تحيط وتنخر وتؤخر المجتمع يترك أثره الإيجابي الفعال ويفعل دوره بالتغيير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لأنه يخلق ويعبر عن حالة جديدة للمجتمع من خلال بث وغرز الوعي وتنميته وتطور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور المفكر والكاتب والباحث والأديب في تنمية الوعي الفكري وتطور المجتمع - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور المفكر والكاتب والباحث والأديب في تنمية الوعي الفكري وتطور المجتمع - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).