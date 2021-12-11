قبل مواجهة المغرب.. إحصائية للفيفا تثير غضب الجزائريين

2021/12/11 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إحصائية للاتحاد الدولي لكرة "الفيفا" على فيسبوك قبل مواجهة المغرب والجزائر في كأس العرب جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.

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