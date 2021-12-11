المباشرة بحسم ملف 252 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر

2021/12/11 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ قرار قضائي يتعلق بحسم موضوع 252 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من أجل تأمين بيئة آمنة للعمل وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر حول حسم موضوع الحاويات المكدسة٬ باشرت هيئة المنافذ الحدودية بإشراف ومتابعة من اللواء عمر الوائلي بتشكيل لجنة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بالتعاون والتنسيق مع مركز الكمرك وجميع الجهات العاملة المختصة لغرض الضبط والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين". وأضافت، أن "الحاويات البالغ عددها 252، المتواجدة على رصيف 11 ورصيف 400 تعد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة". وأشارت إلى أن "هذه الخطوة المهمة تأتي لتفادي حصول أي حوادث محتملة في الموانئ، بسبب احتواء عدد كبير من الحاويات على مواد كيميائية خطيرة وتكدسها في ظروف مخالفة لشروط السلامة والتقييس النوعي".

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