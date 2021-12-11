2021/12/11 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت العديد من دول العالم تنفيذ حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاماً باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.ومن حالة الحيرة التي تسيطر على الكثير من الآباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا..



13 سبباً لدى الأطباء المركز الخبري الوطني.

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