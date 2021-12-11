2021/12/11 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z7nGDZTt82Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذيقاريون يريدون حكومة وطنية تقابلها معارضة قوية لتقوميم عملهاقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذيقاريون يريدون حكومة وطنية تقابلها معارضة قوية لتقوميم عملهاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).