2021/12/11 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الارهاب المركز الخبري الوطني.

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