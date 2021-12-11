2021/12/11 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم السبت، باتخاذ إجراء عاجل وفوري بحسم ملف احدى المدارس في القرى النائية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان المحافظ وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الديوانية يوجه بحسم ملف احدى المدارس في القرى النائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يوجه بحسم ملف احدى المدارس في القرى النائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يوجه بحسم ملف احدى المدارس في القرى النائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).