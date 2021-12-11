صدامات بين متظاهرين وقوات الشغب في النجف

2021/12/11 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، عن حدوث مصادمات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مصادمات حدثت بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في المحافظة النجف".

وأضاف ان "المصادمات جاءت بعد تظاهر عدد من أهالي المحافظة ، للمطالبة باقالة المحافظ لؤي الياسري".

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