خرجنا من الثالثة وهذا شكل القادم.. تعليق للصحة بعد تسجيل الإصابات الأدنى بالجائحة

2021/12/11 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت وزرة الصحة العراقية، اليوم السبت، على تسجيل ادنى حصيلة باعداد الإصابات منذ بدء العام الحالي.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لايمكن الاعتماد على يوم واحد شهد تسجيل اعداد اصابات قليلة في تقييم الموقف الوبائي بشكل عام"، مشيرة إلى أن "العراق خرج من الموجة الثالثة كما ان هذا لا يعني عدم دخول البلاد في موجة وبائية اخرى رابعة خصوصا أن بعض الدول العربية سجلت اصابات بمتحور اوميكرون".

وأضافت أنه "لحد هذه اللحظة لم نسجل اي اصابة بالمتحور الجديد ولم ندخل بموجة رابعة حيث ان اغلب الاصابات هي من سلالة دلتا".

وأشارت فلاح إلى أن "كل شي متوقع خلال الأيام القادمة ويبقى الالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء كمامة والتباعد الاجتماعي، و اخذ اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع ان نواجه اي موجة والحد من التحورات للفيروس مستقبلا".

وسجل العراق اليوم، أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الحالي، بـ 250 اصابة فقط في جميع محافظات العراق

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