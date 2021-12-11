قائد شرطة نينوى يعلن عن استحصاله مخصصات الخطورة لمنتسبي شرطة نينوى

2021/12/11 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني انه استحصل موافقة وزارة الداخلية بشأن صرف مخصصات الخطورة لمنتسبي شرطة نينوى الى جانب بقية المخصصات الاخرى.وقال الحمداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن" المبالغ ستصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي"واضاف ان "جهودا بذلت من اجل استحصال حقوق منتسبي شرطة نينوى والتي تكللت بالنجاح، وبانتظار اطلاقها من قبل وزارة المالية"/انتهى

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