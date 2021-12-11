حماس: انفجار مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان سببه تماس كهربائي وليس مخزن أسلحة

2021/12/11 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حركة حماس إن الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، مساء الجمعة، نجم عن "تماس كهربائي" وليس "مخزن أسلحة".

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