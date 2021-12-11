2021/12/11 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمثل الألغام الحية التي خلفتها حروب العراق ضمن أهم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل زيادة متصاعدة في أعداد الضحايا.ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن 100 طفل قُتلوا أو أصيبوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموت المدفون بتراب العراق..



40 عاماً من الألغام الحية المركز الخبري الوطني.

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