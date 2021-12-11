المشتركة: دور المستشارين الفرنسيين ينحصر بتقديم المشورة والتدريب لقواتنا الأمنية

2021/12/11 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن دور المستشارين الفرنسيين ينحصر بتقديم المشورة والتدريب لقواتنا الأمنية.وذكر بيان للعمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير كامل عبدالله الشمري استقبل، الفريق اول تييري بوركارد، رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين، وعمل المستشارين الفرنسيين العاملين ضمن التحالف الدولي في مساعدة القوات المسلحة العراقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الارهاب".وثمن نائب قائد العمليات المشتركة جهود القوات الفرنسية في عمليات التحرير ودورها الفاعل كجزء من قوات التحالف الدولي طيلة السنوات الماضية". بدوره أشاد رئيس الاركان الفرنسي بقدرة القوات العراقية وخبراتها في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق النصر على داعش بوقت قياسي، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا النصر الكبير"، مشيرا الى أن "دور المستشارين الفرنسيين الموجودين في العراق هو تقديم الاستشارة والتدريب ومساعدة القوات العراقية في هزيمة داعش"، كما أبدى اعجابه الكبير بالاداء الرائع للقوات الأمنية العراقية في تأمين الانتخابات". وأشار إلى أن "فرنسا تسعى دائما لتقديم الدعم الكامل للقوات الامنية العراقية وفقا للاتفاقات الثنائية بين الطرفين وحسب ما تحتاجه هذه القوات".وتابع البيان، أنه "في نهاية اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي في بغداد وعدد من القيادات الامنية العراقية والفرنسية جدد الطرفان الالتزام بالتعاون والتنسيق المشترك بما يخدم تحقيق الامن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

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