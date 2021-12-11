العراق يستقبل 19 صهريجاً محملاً بالاوكسجين الطبي خلال 11 يوماً

2021/12/11 | 17:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم السبت، استقبال 19 صهريجاً من الاوكجسين الطبي خلال 11 يوماً.وذكرت الهيأة في بيان، انه “دعماً للكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا ، قام مركز جمرك سفوان الحدودي بتسهيل دخول مادة الاوكسجين الطبي لصالح وزارة الصحة قادمة من دولة الكويت الشقيقة، البالغ عددها (19) صهريجاً للفترة من 1/ 12 […]

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