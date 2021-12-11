قرار قضائي يحسم قضية 252 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد

2021/12/11 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، المباشرة تنفيذ قرار قضائي يتعلق بحسم موضوع 252 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الأول 2021)، إنه "من أجل تأمين بيئة آمنة للعمل وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر حول حسم موضوع الحاويات المكدسة٬ باشرت هيئة المنافذ الحدودية بإشراف ومتابعة من اللواء عمر الوائلي بتشكيل لجنة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بالتعاون والتنسيق مع مركز الكمرك وجميع الجهات العاملة المختصة لغرض الضبط والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

وأضافت، أن "الحاويات البالغ عددها 252، المتواجدة على رصيف 11 ورصيف 400 تعد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة المهمة تأتي لتفادي حصول أي حوادث محتملة في الموانئ، بسبب احتواء عدد كبير من الحاويات على مواد كيميائية خطيرة وتكدسها في ظروف مخالفة لشروط السلامة والتقييس النوعي".

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