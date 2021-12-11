انتخاب صامويل إيتو رئيساً للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

2021/12/11 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتخب الأسطورة الافريقية صامويل إيتو، اليوم السبت، كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

ويعد تولي إيتو لمنصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خبراً سعيداً بالنسبة لعشاق كرة القدم في الكاميرون نظراً لخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة.

ولعب إيتو في العديد من الأندية البارزة مثل برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي قبل أن يختم مسيرته في نادي قطر القطري.

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