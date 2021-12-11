2021/12/11 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت الشابة، زارا رذرفورد، بطائرتها في سيئول اليوم السبت قادمة من روسيا في أول محطة آسيوية في رحلتها التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم.

وبدأت زارا، وهي بريطانية بلجيكية تبلغ من العمر 19 عاما، رحلتها في أغسطس من مطار كورتريك فيفلخم في غرب بلجيكا، وتسعى لقطع مسافة 51 ألف كيلومتر تشمل 5 قارات و52 بلدا، منها الولايات المتحدة وغرينلاند وروسيا وكولومبيا.

وقالت للصحفيين عند وصولها إلى مطار جيمبو الدولي في كوريا الجنوبية بطائرتها، وهي من طراز “شارك” خفيفة الوزن، وتعد أسرع طائرة شراعية في العالم، “الأمر ينطوي على تحد”.

وأضافت: “لقد تعطلت لمدة شهر في ألاسكا بسبب عقبات تتعلق بالتأشيرة والطقس، وتأخرت في روسيا لشهر بسبب العقبات نفسها.



كنت آمل أن استكمل رحلتي بحلول عيد الميلاد، لكن اعتقد أن هذا لن يحدث، لكنها مغامرة”.

وتابعت أنها ستغادر إلى تايوان يوم الاثنين، مشيرة إلى أنها تتوقع استكمال رحلتها بحلول منتصف يناير.

ومع فرض المزيد من قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قالت إنها لا تتمكن أحيانا من زيارة أماكن محلية في بعض البلدان.

وولدت زارا لأبوين طيارين، وستلتحق بالجامعة في العام المقبل وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زارا.. أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زارا.. أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).