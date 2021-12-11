دخول صهاريج أوكسجين طبي إلى العراق.. وهيئة الكمارك توضح التفاصيل

2021/12/11 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن دخول 19 صهريج أوكسجين طبي من الكويت إلى العراق خلال 10 ايام.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربيةن نسخة منه، (11 كانون الاول 2021)، إنه "دعما للكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، مركز كمرك سفوان الحدودي يقوم بتسهيل دخول مادة الاوكسجين الطبي لصالح وزارة الصحة العراقية قادمة من دولة الكويت الشقيقة والبالغ عددها (19) صهريجا".

واضاف البيان، أن "دخول تلك الصهاريج كان للفترة من 1/12 ولغاية 1112 بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية".

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