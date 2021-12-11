مربو الاغنام في المثنى: الجفاف وارتفاع اسعار الاعلاف اهلك المواشي

2021/12/11 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

شكى عدد من مربي الاغنام ومن يمثلهم، اليوم السبت، من هلاك اعداد كبيرة من المواشي جراء الجفاف وارتفاع اسعار الاعلاف.

وفي وقت سابق، شكل مربو الاغنام في المحافظة، رابطة تمثلهم لمتابعة ذلك مع الجهات الحكومية.

وقال ممثل الرابطة، جاسب الحجامي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "نسجل وبشكل يومي في محافظة المثنى اعداد كبيرة من الهلاكات بين الاغنام".

وأوضح أن "اهم اسباب ذلك يعود للجفاف فهنالك شحة كبيرة في المياه، اضافة لارتفاع اسعار الاعلاف بشكلٍ مضاعف الامر الذي يجعل مربي الاغنام عاجزين عن تغذية المواشي".

وطالب الحجامي: "الحكومة الاتحادية بمعالجة الامر قبل ان تحصل كارثة تضرب هذا القطاع المهم"، حسب وصفه.

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