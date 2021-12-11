"عراقية " وزيرة للهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة

2021/12/11 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المستشار الالماني اولاف شولتس ،عن تعيين "ريم العبلي" ذات الأصول العراقية وزيرة للهجرة في تشكيلة الحكومة الألمانية الجديدة، التي ادت اليمين الدستورية في العاصمة برليـن وتضم 18 حقيبة وزارية ./انتهى5

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