كلمة متلفزة للكاظمي مساء اليوم بعد انتهاء الاحتفالية السنوية بالذكرى المئوية للدولة العراقيـة

2021/12/11 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلمة متلفزة مساء اليوم ، بمناسبة مئوية الدولة العراقية ، وذلك بعد انتهاء وقائع الاحتفالية المركزية في القصر الحكومي وسط المنطقة الخضراء في بغداد ./انتهى5

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