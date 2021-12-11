مشاريع جديدة.. العراق يعتمد على النفط الخفيف لمواجهة قيود الإنتاج

2021/12/11 | 18:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت، سعي العراق إلى لارتقاء بمواصفات النفط الخام العراقي وتعزيز العائدات المالية الوطنية، عبر حماية المكامن النفطية والحفاظ على مستويات الإنتاج.

وقال عبد الجبار على هامش احتفال في حقل مجنون في البصرة، 11 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "مشروع حقل مجنون الذي يتم تطويره بإدارة عراقية يحقق نجاحات عظيمة، ويعد من المشاريع التي تدعم صناعة مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني".

وشهد الاحتفال، وفق بيان للوزارة، وضع حجر الأساس لمشروع استثمار الغاز الحامضي في حقل مجنون بطاقة 155 مقمق، وافتتاح بنايتي هيئة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي، والسيطرة الإلكترونية في الحقل.

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وأكّد الوزير، أنّ "عمليات التطوير ومستوى الإنجاز المتحققة خلال ثلاث سنوات وستة أشهر من العمل، هو أنجاز كبير وبجهد وطني ويعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية"، مبينًا أنّ "الجهد الوطني نجح في تنفيذ التزامه أمام الحكومة العراقية للوصول إلى الطاقات الانتاجية، وتقليل الكلف بنسبة 30%".

وأوضح عبد الجبار، أنّ "العراق يستهدف الوصول إلى إنتاج الذروة، لكن قيود الإنتاج أدت إلى تغيير الاستراتيجية إلى إنتاج النفط الخفيف لتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة"، مشيرًا إلى أنّ "حقل مجنون يسهم بتوفير كميات جيدة من وقود الغاز لاستخدامات تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود النظيف، فضلاً عن إنتاج الغاز السائل والمكثفات، حيث نسعى إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة للعمليات النفطية في الحقل".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة النفط افتتاح وحدة عزل الغاز وترقية مواصفات النفط الخام، ووحدة حقن الماء في حقل بزركان وحقل الفكة في محافظة ميسان، بطاقة 68 ألف برميل باليوم.

وقال الوزير خلال حفل الافتتاح، وفق بيان رسمي، إنّ "هذه المشاريع تعد من المشاريع الضرورية المهمة والتكاملية في عمليات الإنتاج بهدف الارتقاء بمواصفات النفط الخام العراقي، وتحقيق وتعزيز العائدات المالية الوطنية، بالإضافة إلى حماية المكامن النفطية والحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقل الذي يعد من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية، وهي تحديات مرحلة الإنتاج والتسويق".

وأضاف عبد الجبار، أنّ "العراق باعتباره ثاني بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك يتحتم عليه المحافظة على هذا المستوى من خلال إدامة المكامن والحقول النفط"، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تدعمان هذا النشاط الاستثماري في كافة الحقول النفطية، والذي من شأنه تعظيم الإيرادات الوطنية ويعمل على تنمية الاقتصاد".

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