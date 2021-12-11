أوروبا تحت رحمة

2021/12/11 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بيلاروس إلى تركيا، يستخدم المهاجرون من قبل بعض الأنظمة على أبواب أوروبا، "أسلحة" في حرب مقنعة ضد الاتحاد الأوروبي يعتبرها باحثون ومسؤولون أوروبيون "لعبة جيوسياسية" يشكل فيها اللاجئون بيادق أكثر فأكثر.

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